除马立波医院外 UN：乌克兰另有2妇幼医院遭摧毁

（法新社纽约联合国总部10日电） 联合国人口基金（UN Population Fund）今天宣布，俄罗斯昨天攻击乌克兰东南部城市马立波（Mariupol）一家医院前，还有两家乌克兰妇幼医院遭到攻击摧毁。

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联合国人口基金的乌克兰代表纳达尔（Jaime Nadal）说，马立波的医院「不是唯一」遭到攻击的医院。

他在纽约透过视讯向记者说：「在日托米尔州（Zhytomyr）的妇幼医院完全受损，在萨尔蒂夫斯基（Saltivsky）的妇幼医院也遭摧毁。」

纳达尔没有具体说明是谁攻击这两家医院，也没有透露是否有罹难者。

他说，乌克兰「有300家医院与69家妇幼医院和产科照护中心」，并指出联合国人口基金估计乌克兰「未来3个月约有8万名妇女将临盆」。

纳达尔表示，乌克兰目前约有24万名孕妇，有超过4300名孕妇在俄罗斯2月24日到3月7日入侵时生产。

马立波市长表示，妇幼医院遭轰炸造成3人死亡，包括1名小孩。根据乌克兰有关当局昨天稍早的数据，有17人受伤。

攻击马立波医院一事遭到乌克兰与西方国家严厉谴责。欧洲联盟（EU）外交与安全政策高级代表波瑞尔（Josep Borrell）今天指控俄罗斯轰炸马立波医院是犯下「战争罪」。

© 2022 AFP