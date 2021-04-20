陪审团将评决佛洛伊德案 美各城加强维安防暴动

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（法新社明尼阿波利斯19日电） 美国前警官萧文以膝盖压住非裔男子佛洛伊德颈部致死，遭控二级谋杀等罪，陪审团将提出评决；明尼阿波利斯市等美国城市今天加强维安，为可能爆发的抗议做好准备。

明尼苏达州州长华兹（Tim Walz）以「民众骚乱威胁」为由，宣布明尼阿波利斯都会区预先进入紧急状态，并要求其他州提供维安支援。

他说，明尼阿波利斯郊区发生非裔男子遭警察开枪击毙事件，警察为了因应抗议维持一周的治安，警力已紧绷到极限，随着陪审团将对萧文（Derek Chauvin）案提出评决，他们准备面对更多抗议活动。

华兹在记者会上说，为了保护非裔美国人，必须展开「系统性改革」，但他又说：「我们不能让民众骚乱沦为混乱。我们必须保护民众生命与财产。」

在经过3周情绪紧绷的审讯，包括播放路人拍下的佛洛伊德（George Floyd）遭压颈致死影片后，陪审团开始审议对萧文提出的三级与二级谋杀罪和二级过失杀人罪指控。

明尼阿波利斯市的62岁居民克雷顿（Janay Clayton）认为，如果萧文遭判无罪，明尼阿波利斯将陷入麻烦，他说：「我们为最坏的情况做好准备。」目前有军人在街道上巡逻，店家也纷纷用木板封住店门。

如果没有做出有罪评议，明尼阿波利斯市可能会再度爆发暴力。31岁的外科医师赫玛提（Pouya Hemmati）说，如果萧文没有遭评有罪，「我觉得现场将陷入暴动、民众会非常不满」。

他又说：「每个人都看到有人把膝盖压在佛洛伊德颈部9.5分钟。我希望在非常明确的谋杀与警察过度施暴方面，他遭判有罪。」

在华盛顿哥伦比亚特区，去年6月有数以千计的民众抗议佛洛伊德案；国民兵表示，将出动约250名人力协助警方，并在宣判前封锁华府道路。

纽约市警察局长席亚（Dermot Shea）上周告诉当地媒体，他的警局已在为萧文案的评议做准备，与地方领导人、神职人员与社区组织做了很多工作。

在美国第3大城芝加哥，警察局表示，将在市中心等芝加哥各地区额外部署警力，并取消数个单位与小队的警察休假。伊利诺州州长普里茨克（JB Pritzker）说，他已动员伊利诺州125名国民兵，自20日起支援警方。

© 2021 AFP