陷禁药疑云 巴林胜利车队环法赛惊传遭警方搜索

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（法新社法国包市15日电） 环法自由车赛参赛队伍巴林胜利车队卷入禁药疑云，昨晚在南法包市（Pau）遭到法国警察连夜突袭搜索饭店房间和车队巴士，长达数小时。

知情人士今天向法新社透露，警方搜查行动持续到今天凌晨2时前后。

巴林胜利车队（Team Bahrain Victorious）截至目前在2021年环法自由车赛（Tour de France）拿下2站冠军，队上的斯洛维尼亚选手摩荷瑞克（MatejMohoric）及比利时的图恩斯（Dylan Teuns）分别在第7和第8站抡魁。

巴林胜利车队的荷兰籍爬坡专家选手普尔斯（WoutPoels）今天在第18站前排列队时，露出苦笑。

巴林车队的公关人员表示，车队遵守比赛的一切规定，他们正在等待相关单位对搜索行动提出解释。克罗埃西亚籍车队经理米霍列维奇（Vladimir Miholjevic）说，车队选手因此受到惊吓。

西班牙移动之星车队（Movistar Team）昨晚和巴林胜利车队住在同一家饭店，但并未遭到搜索。

法国警方相关单位证实有突检一事，并表示已查扣选手档案资料。（译者：张正芊/核稿：张佑之）

© 2021 AFP