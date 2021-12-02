陷贪腐丑闻 奥地利前总理宣布退出政坛

（法新社维也纳2日电） 近2个月前才因卷入贪腐弊案而辞职下台的奥地利前总理库尔茨（Sebastian Kurz），今天宣布退出政坛，为个人充满话题性的政治之旅画下句点。

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35岁的库尔茨成为奥地利检方大规模贪腐调查锁定对象后，10月9日宣布辞职，当时已震撼奥地利政坛。

库尔茨2017年以仅31岁之龄带领人民党（People's Party，OeVP）赢得大选，并成为全球史上以民主方式选出的最年轻国家领导人。

但到了2019年，库尔茨的联合政府便因极右派盟党卷入贪腐丑闻而瓦解，导致必须重新选举。这次人民党又胜选，并选择与绿党联合执政，库尔茨也重返总理大位。

库尔茨今天发表声明，说自己「不是圣人，但也不是罪犯」。他否认所有不法指控，并重申希望有机会在法院证明清白。「我个人期待上法院那天，让我能在那里证明指控是不实的。」

库尔茨还表示：「对我而言，我的生命开始了新的篇章，我能在今天将它打开。」他说接下来想把时间花在与家人共度，尤其是和刚出生的儿子，并等待明年再投入新的职涯挑战。

奥地利检方接获指控，说库尔茨的核心圈挪用公款来影响民调，以提升他的形象，于是展开调查，并于10月下令搜索总理办公室和财政部，贪腐丑闻因此曝光。

奥地利检方还怀疑，库尔茨方面为了回报「奥地利日报」（Oesterreich）刊登吹捧他的报导及帮助他的民调，而让这家八卦报获得大笔公共广告标案。

奥地利检方指出，库尔茨和其他9人及3个机关正面临贪腐案调查。

库尔茨今天说，他将在明天卸下人民党党魁一职。（译者：张正芊）

© 2021 AFP