随马刺4夺NBA总冠军 吉诺布里进篮球名人堂决选
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（法新社纽约18日电） 「阿根廷刺客」吉诺布里过去4度随圣安东尼奥马刺夺下美国职篮NBA总冠军，今天和其他10人一起进入篮球名人堂决选名单。 吉诺布里（Manu Ginobili）的16年NBA生涯都在马刺度过，在他和「石佛」邓肯（Tim Duncan）、「法国跑车」帕克（Tony Parker）联手之下，马刺成为2000年代初期NBA最有宰制力的球队之一。 他还在2001年和义大利波隆那金德队（Virtus Bologna）一起打下欧洲联赛冠军，并获选为冠军赛最有价值球员（MVP）。 曾随洛杉矶湖人拿下5次总冠军的前NBA球星古柏（Michael Cooper）、5次入选明星赛的哈德威（Tim Hardaway）与强生（Marques Johnson）同样在2022年名人堂决选名单之中。 最终确定进入名人堂的名单，将于4月2日美国大学篮赛在纽奥良举行时公布。
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进入名人堂决选名单的女篮选手，包括4次拿下美国女子职篮WNBA总冠军的惠伦（Lindsay Whalen）和3度在WNBA夺冠的凯希（Swin Cash），她们各自拥有两面奥运金牌。
其他进入决选的还包括在NBA当了28年裁判的伊凡斯（Hugh Evans）；以及篮球教练安德鲁斯（Leta Andrews）、史坦利（Marianne Stanley）、哈金斯（Bob Huggins）；还有2013年获选为年度最佳总教练的卡尔（George Karl），他在NBA执教27个球季，共拿下1175场胜利。
© 2022 AFP