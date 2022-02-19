随马刺4夺NBA总冠军 吉诺布里进篮球名人堂决选

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（法新社纽约18日电） 「阿根廷刺客」吉诺布里过去4度随圣安东尼奥马刺夺下美国职篮NBA总冠军，今天和其他10人一起进入篮球名人堂决选名单。 吉诺布里（Manu Ginobili）的16年NBA生涯都在马刺度过，在他和「石佛」邓肯（Tim Duncan）、「法国跑车」帕克（Tony Parker）联手之下，马刺成为2000年代初期NBA最有宰制力的球队之一。 他还在2001年和义大利波隆那金德队（Virtus Bologna）一起打下欧洲联赛冠军，并获选为冠军赛最有价值球员（MVP）。 曾随洛杉矶湖人拿下5次总冠军的前NBA球星古柏（Michael Cooper）、5次入选明星赛的哈德威（Tim Hardaway）与强生（Marques Johnson）同样在2022年名人堂决选名单之中。 最终确定进入名人堂的名单，将于4月2日美国大学篮赛在纽奥良举行时公布。