隔离期结束 欧盟代表返伦敦重拾英国贸易谈判

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（法新社布鲁塞尔27日电） 欧洲联盟（EU）首席英国脱欧（Brexit）谈判代表巴尼耶表示，他今天将重返伦敦，继续与英国方面代表进行面对面贸易协商。但他警告，双方仍存在重大歧见。

巴尼耶（Michel Barnier）在推特发文表示，自从他的团队有一人确诊感染2019冠状病毒疾病（Covid-19，新冠肺炎）后，目前他已不再需要自我隔离，因此将返回伦敦和英国谈判代表佛罗斯特（David Frost）会面。

英国将在5周后正式退出欧洲贸易和关税区，但关于双方其后贸易协议的谈判仍停滞不前，胶着点在渔权和公平贸易规范。

伦敦一直拒绝同意欧盟就英国脱欧后如何维护「公平竞争环境」提出的做法，也就是若任一方背离双方同意的规范标准，将受到贸易惩罚。

巴尼耶在重启谈判前预警，双方之间「仍存在相同的重大歧异」。

英国和欧盟若无法在12月31日前签署并批准贸易协议，英吉利海峡两岸间的贸易将面临关税壁垒，且两边企业也将受苦，尤其是英国企业。目前谈判时程已比原本预期拖延许久，且所剩时间越来越少。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

© 2020 AFP