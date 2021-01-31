「隔离」7天的电影节 瑞典护理师前进小岛独观影

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（法新社瑞典马斯特兰德30日电） 瑞典一名前线护理师将暂时忘却疫情，到西岸外海一处灯塔内，享受一个人的电影院。

来自45个国家的1万2000多人报名，想前进距离瑞典首都斯德哥尔摩约400公里的小岛，观赏哥特堡（Gothenburg）电影节首映片。

获选的「幸运儿」可独享大奖，待在派特诺斯特灯塔（Pater Noster Lighthouse）的旅馆内一星期，尽情观赏多达70部首映电影，但条件是与世隔绝，电脑或笔电都不能使用。

1868年，瑞典西岸一座小岛兴建起亮红色的派特诺斯特灯塔，周围零星、低矮的红色建物原本是灯塔看守人家人的住处。这座小岛遗世独立，只能搭船或直升机前来，视天候状况而定。

经过多番面试与测验后，电影节主办单位宣布担任急救护理工作的影痴恩罗斯（Lisa Enroth）雀屏中选，颇有因应今年电影节主题「社交距离」的味道。

恩罗斯在晴朗的冬日清晨搭乘快艇前进小岛，她在登船前表示，报名参加活动不只因为热爱电影，也是想从忙乱的工作中稍稍获得喘息。

她说：「忙翻了，所以可以登岛回想过去这一年的种种，真是很棒的机会。」

瑞典防疫措施和邻国相比显得较为宽松，但第2波疫情比原本预期还要猛烈。至今瑞典已有超过1万1500人染疫身亡。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

© 2021 AFP