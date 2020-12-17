障蔽物超过120万个 欧洲河川超支离破碎

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（法新社巴黎16日电） 一份今天公布的研究显示，欧洲河川里纵横交错的各种障蔽物超过120万个，约是研究人员所先前认为数量的两倍，过量的各类水闸、河堰等已威胁到全球最多样生态体系的欧洲水文。

河川溪流是能输送水源、养分、沉积物与其他循环内容到海洋，是鱼类与水生动物的重要栖地，也是鸟类与其他动物的重要食物来源。

带领这项研究的是米兰理工大学（Politecnico di Milano）河川地形学家贝莱蒂（Barbara Belletti），她说欧洲河川支离破碎的程度，比任何人先前所想的都严重。

虽然人们在河川设置河堰、水坝、桥梁等设施已好几世纪，但研究人员仍对欧洲各水道缺乏详细资料库感到惊讶。有纪录的河中障蔽物大多为有特定高度，例如高10公尺的水坝，而数以十万计的小障蔽都未被记录到。

科学家们先是搜集120多个欧洲河川的资料库，过滤以确保不重复统计后，先是发现62万9955个有纪录的水中障蔽物，然后采取大规模实地考察，走访的欧洲河川长度超过2700公里，以人工方式补正资料库缺漏。

结果田野调查的河中障蔽物数量居然是现有资料库平均的2.5倍，研究团队研判各地数字的差异性并去芜存菁后，估计全欧河川的障蔽物数量应超过120万个。

德国图宾根大学应用科学中心学者查佛（Christian Zarfl）与加拿大蒙特娄麦基尔大学（McGill University）地理学者莱雷尔（Bernhard Lehrer）表示，120万个人工障蔽物，「很可能让欧洲的水道成为世界上最支离破碎的河川水域网」。

研究报告的作者们表示，像河堰与水闸等较小的障蔽物对河川生态内部的威胁，比像发电水坝这类大型建物更严重。举例而言，高度超过15公尺的水坝在欧洲河川障蔽物只占不到1%，超过90%的河川障蔽物都低于5公尺。

© 2020 AFP