雀巢涨价因应通膨 首季销售成长5.4%

（法新社苏黎世21日电） 瑞士食品巨擘雀巢公司（Nestle）调涨产品价格以因应全球通膨攀升后，今天公布首季销售优于预期，同时表示未来还会调涨价格。

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随着经济摆脱2019冠状病毒疾病（COVID-19）防疫封锁措施带来的冲击后，去年起全球通膨飙升，促使各家公司调涨产品价格。

俄罗斯入侵乌克兰造成今年的商品和能源价格进一步飙涨，全球粮食价格3月触及有史以来新高。

雀巢今天表示，首季销售和去年同期相比，成长5.4%，来到222亿瑞郎（234亿美元）。

雀巢执行长施奈德（Mark Schneider）表示：「我们以负责任的方式调涨价格，且看到持续的消费者需求。」

「成本型通膨持续大幅攀升，必须在一年内进一步定价，以及采取缓解措施。」

雀巢旗下品牌包括胶囊咖啡Nespresso、婴儿食品嘉宝（Gerber），以及巧克力KitKat和宠物食品品牌普瑞纳（Purina）。

雀巢首季扣除了并购和出售业务，聚焦在核心事业的有机成长达7.6%，优于瑞士新闻媒体AWP访调分析师的预估值。

不过，这个数据未计入雀巢在俄罗斯的业务。雀巢自俄国2月24日入侵乌克兰后，仅在俄国提供食物必需品。

雀巢并未和其他西方企业一样，停止在俄业务，仍持续销售食品。雀巢表示，这是基本权利。

雀巢维持全年度销售有机成长预估约5%不变。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

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