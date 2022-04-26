集团遭调查不提供资料 美法官裁川普藐视法庭

（法新社纽约25日电） 川普家族企业疑似涉及诈欺遭调查，却未提供调查单位相关文件，美国法官今天裁决前总统川普（Donald Trump）藐视法庭。

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纽约州法官恩格隆（Arthur Engoron）下令川普每日罚缴1万美元给纽约州检察长詹乐霞（Letitia James）办公室，直到依传票要求提供相关文件为止。

詹乐霞对前总统川普和川普集团（Trump Organization）展开民事调查。

詹乐霞今年1月表示，她在调查时发现川普集团欺诈性高估多项资产并取得贷款，再估低这些资产的价值以尽量减少税负支出。

詹乐霞指控川普违反法庭命令，未在3月31日前提供帐务和税务文件给她的调查人员。

她称纽约州法官的这项裁决是「重大胜利」。

詹乐霞在声明中表示：「多年来，川普企图逃避法律，阻止执法单位对他及他公司财务方面的调查。今天的裁决表明：无人可以凌驾法律之上。」

据称浮报的资产中，包括位于纽约曼哈顿（Manhattan）的川普大楼（Trump Tower）顶层豪华公寓估值为实际价格3倍，高估2亿美元。

詹乐霞如发现川普集团不当财务行为的证据，她仅能控告川普集团损害的民事诉讼，而无法提起刑事告诉。

川普家族则声称，詹乐霞是民主党籍，她对川普集团的调查出于政治动机。

川普委任律师哈巴（Alina Habba）表示，她将对今天的裁决提出上诉。

© 2022 AFP