雨弹炸澳洲东岸酿9死 雪梨未来两天恐降豪雨

（法新社雪梨1日电） 澳洲东部上周降下暴雨引发洪患，淹没昆士兰州和新南威尔斯州的城镇、道路和桥梁，迄今已夺走9条人命。澳洲当局今天表示，袭击东岸的强烈天气系统正缓慢向南移动，雪梨居民未来两天必须为大雨可能引发暴洪做好准备。

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澳洲气象局表示，拥有超过500万人口的雪梨和几个邻近地区今天下午可能在6小时内降下多达150毫米雨量。官方统计显示，雪梨3月平均降雨量为138毫米。

新南威尔斯州州长佩罗特（Dominic Perrottet）将此恶劣天候形容为「千年一遇的事件」，并提醒新州南部居民做好准备，若接获撤离命令，必须立即离开家园。

澳洲东部正面临有记录以来最严重洪患，如今仍有数以百计灾民受困在新州北部城市利斯摩（Lismore）的住家中，有些民众据报在屋顶过夜。市长克瑞格（Steve Krieg）告诉「第7频道新闻网」（Channel Seven），目前仍有9人下落不明，还有400次救援任务待执行。

澳洲广播公司（ABC）播出的现场画面显示，一名救难人员与两名灾民坐在屋顶上，准备将灾民送上救援直升机。

利斯摩市居民哈迪曼（Danika Hardiman）说，昨天一觉醒来，就发现洪水已经淹到公寓2楼的阳台。

她和伴侣爬上屋顶，最终顺利获救。她告诉法新社，利斯摩市淹水景象十分「骇人」。

她说：「就像是你划船经过别人家的屋顶。」

根据法新社统计，共有超过15万人接获撤离命令。（译者：刘文瑜/核稿：严思祺）

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