雨神搅局事故频传 东奥小轮车竞速赛爆冷门

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（法新社东京30日电） 东京奥运小轮车竞速赛今天状况连连，准决赛因雨延后45分钟，比赛开始时赛道已干。夺冠大热门美国名将费尔兹（Connor Fields）赛中发生严重车祸送医，无法竞逐决赛资格。

荷兰选手金曼（Niek Kimmann）最后夺下男子小轮车竞速赛金牌，英国的怀特（Kye Whyte）获银牌，哥伦比亚的拉米雷斯（Carlos Alberto Ramirez Yepe）拿铜牌。

比赛车祸频传，费尔兹情况最严重，被抬上担架送上救护车，无缘寻求卫冕。

女子小轮车竞速赛方面，澳洲选手?原爽（Saya Sakakibara）也受伤治疗，但情况不严重。

里约奥运摘银的美国女将威洛贝（Alise Willoughby）和荷兰选手史迈德（Laura Smulders）也卷入严重车祸，未能晋级决赛。

哥伦比亚女将巴宏（Mariana Pajon）在决赛最后冲刺，追近英国的施里弗（Bethany Shriever），仍以一轮之差饮恨摘银。

施里弗勇夺金牌，让巴宏在奥运女子小轮车竞速赛3连霸梦碎。荷兰选手梅瑞．史迈德（Merel Smulders）得铜牌。

© 2021 AFP