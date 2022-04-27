零件不足 雷神2023年前恐无法大量生产刺针飞弹

（法新社纽约26日电） 国防企业雷神技术公司（Raytheon Technologies）国防企业雷神技术公司（Raytheon Technologies）高层今天警告，由于缺乏可用零件，他们要到2023年后才能加速生产「刺针」（Stinger）防空飞弹。

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法新社报导，西方国家已运交乌克兰数千枚此型地对空飞弹和肩射式装置，这种武器在对抗直升机和低空飞行的战机很具效果。美方已提供乌克兰1400枚刺针飞弹。

此型飞弹库存已减少，而补充库存需要时间。

美国国防部去年夏天代表国际客户下订价值3.4亿美元刺针飞弹前，雷神已经停止生产。

这家国防承包商目前正着手重启此型飞弹生产线，执行长海斯（Greg Hayes）与分析师通话时指出：「但我们生产刺针飞弹的物料库存相当有限。」

雷神一直与美国国防部合作解决这个问题，但海斯表示，「很遗憾地，国防部18年来未采购刺针飞弹，其中部分零件已不能再商购」。

因此，雷神将须重新设计部份电子装置。

海斯表示，在「我们实际见到较大量补货的订单进来、包括刺针以及在战场上表现也相当成功的标枪（Javelin）飞弹」前，雷神今年将尽可能「增加生产」，但也可能要到2023或2024年才能产能大开。

标枪飞弹是由洛克希德马丁公司（Lockheed Martin）和雷神的合资企业生产。

雷神下修年度销售预测，因为制裁俄罗斯使这家军火商无法对俄销售新产品或提供维修服务。

不过雷神的防卫系统销售量可望成长。海斯表示，这是因为许多国家已提高军事预算，或填补他们送交武器给乌克兰后「未来数年库存」的空缺。

© 2022 AFP