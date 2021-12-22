雷伊台风侵袭菲律宾 灾民：我们一无所有

（法新社菲律宾罗博22日电） 雷伊台风（Typhoon Rai）袭击菲律宾群岛，造成数百人死亡，幸存者恳请当局提供饮用水和食物，也是受灾户之一的图曼达在残骸中翻找还堪用的东西。

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雷伊台风16日侵袭热门旅游景点保和省（Bohol），带来强风暴雨，掀翻屋顶、连根拔起大树、摧毁渔船。

图曼达（Concepcion Tumanda）的家位在河滨小镇罗博（Loboc），她站在已经沦为废墟的家中，潸然泪下地告诉法新社：「房子被摧毁了，所有东西都坏掉了，我们一无所有。」

保和省是潜水胜地，以海滩、连绵的巧克力丘（Chocolate Hills）和眼镜猴等小型灵长类动物闻名，是这次受创最严重的岛屿之一。

保和省省长黄严辉（Arthur Yap）在脸书（Facebook）上表示，至少有98人死亡，另16人现仍下落不明。

黄严辉已恳求总统杜特蒂（Rodrigo Duterte）提供经费，为绝望的居民购买粮食和饮用水。保和省各地已停电，对外通讯也中断。

住家遭洪水冲走的托雷多（Giselle Toledo）说：「我们需要粮食和饮用水，特别是米饭。我们挽救不了任何东西，不知道可以在哪里重新展开生活。」

图曼达说：「看到我们房子的残骸，令人相当心痛。如果有人提供我们木材和屋顶盖板…我们会设法修复房 子。」

© 2021 AFP