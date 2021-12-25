雷伊台风后耶诞来临 菲国灾民许愿有新屋顶和粮食

（法新社马尼拉25日电） 在菲律宾南部，维图达佐神父（Ricardo Virtudazo）的教堂饱受台风摧残，他站在一汪水里主持耶诞弥撒，向数十名信徒讲道。这些信徒今年的耶诞愿望只盼能有新屋顶、粮食和好天气。

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雷伊台风除了造成近400人罹难，还导致数十万人流离失所。经过一个多星期，幸免于难的人即使失去家园，规划好的节庆活动也泡了汤，仍坚守着家庭和信仰。

31岁的帕雷拉（Joy Parera）在民答那峨岛（Mindanao）北端的阿莱格里亚市（Alegria）一座教堂与丈夫一起参加耶诞弥撒，她说：「重要的是我们大家都平安。」

这座教堂的屋顶被雷伊台风吹坏，破了个大洞，下起小雨的时候，长椅和铺着白色地砖的地面就被打湿。

信徒们戴着口罩聚在挂着耶诞装饰品的教堂内，祈求来年更好。维图达佐神父接受法新社访问时说：「我们仍保有希望。即使经历了苦难，他们仍信奉天主。」

灾情最惨重的地方包括民答那峨岛、施亚高岛（Siargao）、迪纳加岛（Dinagat）、保和岛（Bohol），当地不仅停电，还有许多人家的屋顶被掀翻，木造建筑被毁，电线杆和树木也被吹倒。

38岁的阿莱格里亚市民维森特（Nardel Vicente）说，他的耶诞愿望是有人能来帮他支付新屋顶费用。维森特目前失业，也没什么存款，家里今年没办法凑出一桌耶诞大餐。

他说：「我们前几年还有义大利面、猪肉、鸡肉，只要买得起就吃。」但话锋一转，他表示：「没关系，我们还活着。总比有亲人在耶诞节前丧命要好。」

© 2021 AFP