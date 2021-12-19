雷伊重创菲律宾 罹难者增至75人

（法新社马尼拉19日电） 今天公布的官方统计显示，至少75人据报死于菲律宾今年最强烈的台风，当局正在加紧运送食物和粮食到受灾岛屿。

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台风雷伊（Typhoon Rai）席卷菲律宾中部及南部，超过30万人逃离家园和海滨度假村，许多地区的通讯及电力中断，房屋遭掀顶，混凝土电线杆倾倒。

保和省（Bohol）省长黄严辉（Arthur Yap）在官方脸书表示，保和岛灾情惨重，据报有49人死亡。

根据最新官方数字，加上保和岛的死亡人数，目前全国死亡人数增至75人。

黄严辉表示，雷伊16日挟带时速195公里的强风直扑菲律宾，保和岛目前仍有10人失踪，另有13人受伤，「通讯仍然中断，48位市长只有21人联系我们」。他说，担心遭受洪灾的保和省死亡人数可能继续攀升。

当局派出数以千计的军警、海岸巡防和消防人员前往重灾区，协助搜救工作。 黄严辉先前已宣布保和岛进入「灾难状态」（state of calamity）；他说，载运物资等赈灾用品的菲律宾海军舰艇明天将出发前往保和岛。 施亚高岛（Siargao）、迪纳加岛（Dinagat）与民答那峨岛（Mindanao）也一样受灾惨重，军方空拍照片显示施亚高岛鲁纳将军镇（General Luna）严重受创，建筑物屋顶被吹掀，遍地残瓦。

© 2021 AFP