雷纳德与乔治各拿31分 快艇撞翻爵士系列赛扳平

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（法新社洛杉矶14日电） NBA快艇今天在雷纳德、乔治两人都攻下31分的情况下，以118比104击败爵士，在季后赛次轮以2比2扳平。

美国职篮NBA西区季后赛次轮，头号种子犹他爵士在7战4胜制系列赛连拿两胜后，前进第4种子洛杉矶快艇主场却讨不到便宜，连两战吞下败仗。

今天爵士首节只投进1个三分球，命中率只有1成43，整体投篮命中率也只有3成，单节只拿下13分，让快艇在雷纳德（Kawhi Leonard）、莫里斯（Marcus Morris Sr.）分别攻下12分、11分的情况下，以30比13领先达两位数。

第2节莫里斯再拿下11分，乔治（Paul George）、雷纳德也分获8分、7分，快艇把领先拉开，上半场就以68比44领先爵士达24分。

下半场的比赛，爵士在密契尔（Donovan Mitchell ）第3节攻下9分的情况下试图将落后拉近，但3节打完快艇仍以94比73领先21分。

末节在殷格斯（Joe Ingles）砍进三分球后，爵士一度只剩10分落后，但莫里斯、乔治关键时刻都能稳助阵脚，两人6罚全进让快艇把领先拉开到15分，最终轻松获胜。

快艇的雷纳德、乔治这场比赛都攻下31分，莫里斯则有24分进帐。爵士的密契尔（Donovan Mitchell）今天攻下全场最高37分；殷格斯、鲍格达诺维奇（Bojan Bogdanovic ）分别拿下19分、18分；戈贝尔（Rudy Gobert）则获11分。

© 2021 AFP