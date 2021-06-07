雷纳德准大三元 率快艇进军季后赛第2轮

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（法新社洛杉矶6日电） 美国职篮NBA洛杉矶快艇主将雷纳德（Kawhi Leonard）今天在季后赛首轮第7战攻下28分、10篮板、9助攻，率队以126比111击败达拉斯独行侠，抢下季后赛第2轮门票。

莫里斯（Marcus Morris Sr.）今天为快艇抢下23分；乔治（Paul George）挹注22分、10助攻；杰克森（Reggie Jackson）15分；曼恩（Terance Mann）13分；巴图姆（Nicolas Batum）和肯纳德（Luke Kennard）各获11分。

独行侠方面，球星唐西奇（Luka Doncic）飙出全场最高46分和14助攻，但仍未能率军冲过终点线。

独行侠的芬尼-史密斯（Dorian Finney-Smith）缴出18分、10篮板；波辛吉斯（Kristaps Porzingis）16 分、11篮板；马亚诺维奇（Boban Marjanovic）14分、10篮板；哈达威（Tim Hardaway Jr.）得11分。

西区第4种子快艇季后赛第2轮将迎战西区头号种子犹他爵士。

© 2021 AFP