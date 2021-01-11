雷纳德生涯得分突破1万分大关 率快艇击退公牛

广告 继续浏览后续

（法新社洛杉矶10日电） 美国职篮NBA的雷纳德今天攻下35分，达到生涯1万分的里程碑，洛杉矶快艇在他带领下，以130比127击退来访的芝加哥公牛。

雷纳德（Kawhi Leonard）今天在第3节大爆发，一举轰下21分，缔造个人单节得分的新高。

今天雷纳德22次出手命中14球，其中有7记三分球，还包括那颗他在第3节投进、让生涯总得分达到1万分里程碑的三分弹。

这场比赛，快艇的得分率先开张，但那之后就一直处于落后，直到第3节雷纳德发飙，在三分线外砍进第7 球，快艇才再度要到领先。

当被问到如何保持专注，才能达到生涯1万分的里程碑，雷纳德说：「就是努力做出贡献，我花了很多时间在球馆练球，几乎每天都像被榨干了一样，且我在心里设下了目标。」

除了雷纳德的好表现，乔治（Paul George）贡献28分，板凳出发的威廉斯（Lou Williams）也攻下21分。

吞下3连败的公牛，阵中的拉文（Zach LaVine）攻下本季新高的45分，其中有10记是三分球。谭普（Garrett Temple）、威廉斯（Patrick William）分别获得18分、17分。

© 2021 AFP