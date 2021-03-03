雷鬼乐团创始元老邦尼维勒辞世 享寿73岁

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（法新社牙买加金斯敦2日电） 1960年代与雷鬼教父巴布马利携手组成「痛哭者乐团」（TheWailers），让旋律琅琅上口的牙买加雷鬼乐风靡全球的邦尼维勒（Bunny Wailer）今天辞世，享寿73岁。

牙买加文化部并未说明邦尼维勒的死因，仅表示他从去年12月就在首都金斯敦（Kingston）住院治疗。邦尼维勒2018年曾经中风，去年7月二度中风。

邦尼维勒出生于九哩区（Nine Mile District），本名为奈维尔李文斯顿（Neville Livingstone）。巴布马利（Bob Marley）同样来自九哩区，两人是儿时玩伴。

邦尼维勒曾是痛哭者乐团最后一名在世的创始元老。巴布马利1981年死于癌症，乐团另一名成员彼得陶许（Peter Tosh）则于1987年遭人谋杀身亡。

邦尼维勒音乐生涯曾拿下3座葛莱美奖，2017年更获颁牙买加最高殊荣之一的功绩勋章。

文化部长葛兰吉（Olivia Grange）在声明中表示：「邦尼维勒对全球雷鬼乐的发展和普及方面所扮演的角色，我们一直心怀感激。」

葛兰吉补充表示：「我们满怀骄傲的铭记邦尼、巴布马利和彼得陶许是如何将雷鬼乐遍及全球各地。」

根据美国音乐杂志「滚石」（Rolling Stone），巴布马利和彼得陶许分别担任痛哭者乐团的主唱和词曲创作，不过在和声及打击乐器方面，邦尼维勒则扮演了关键角色。

痛哭者乐团在大型唱片公司的第一张专辑Catch aFire于1973年发行，一举让乐团享誉国际。这张专辑一度登上滚石500大最佳专辑排行榜第126名。

痛哭者乐团代表作包括Simmer Down和One Love。

© 2021 AFP