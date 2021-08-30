雷鬼传奇制作人李佩里逝世 享寿85

广告 继续浏览后续

（法新社纽约29日电） 乐坛极具影响力的牙买加歌手兼制作人、雷鬼教父巴布马利幕后推手之一李佩里（Lee "Scratch" Perry）29日逝世，享寿85岁。

李佩里逝世消息曝光后，牙买加总理霍尼斯（Andrew Holness）在推特发文悼念：「我向传奇唱片制作人、歌手佩里（本名Rainford Hugh Perry）的亲友和歌迷致上深切哀悼。」

「牙买加观察报」（Jamaica Observer）报导，这名充满前瞻远见的音乐人29日早上在牙买加卢西（Lucea）的一间医院去世，并未说明死因。

身为巴布马利（Bob Marley）等众多音乐家的制作人，李佩里的风格超越时间和流派，从嘻哈到后庞克乐风、从「野兽男孩」（Beastie Boys）到「冲击合唱团」（The Clash），都可看到李佩里的影响力。

李佩里于1936年3月20日出生于牙买加农村肯德尔（Kendal），由于家境清寒，15岁就辍学。

他1984年接受英国音乐杂志NME采访时曾透露：「我父母在田里、路边工作，我们家非常穷，我上过学......但什么也没学到，我所知的一切都来自于大自然。」

李佩里自1950年代晚期，开始替雷鬼音乐制作人杜德（Clement “Coxsone” Dodd）销售唱片，并慢慢发展自己的唱片事业。

1968年，他成立唱片公司Upsetter Records，第一首畅销单曲People Funny Boy因为创新地运用了录制的婴儿哭声，而备受赞誉。

英国传奇摇滚乐团「滚石」（The Rolling Stones ）吉他手凯斯李查兹（Keith Richards）2010年曾形容：「李佩里是乐坛中的达利（Salvador Dali，西班牙超现实艺术大师）。他是一个谜，世界就是他的乐器，你只需要用心倾听。他不仅是制作人，还知道如何启发艺术家的灵魂。」

© 2021 AFP