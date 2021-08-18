震后又逢风暴豪雨 海地累计1941死近万人受伤

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（法新社海地莱凯17日电） 海地民防局今天表示，14日发生规模7.2地震的死亡人数如今已攀升至1941人。与此同时，热带风暴葛瑞斯带来倾盆大雨，对地震劫后余生的灾民而言更是雪上加霜。

海地西南部、首都太子港（Port-au-Prince）以西约160公里处14日发生极浅层强震，根据最新伤亡统计，受伤人数已超过9900人。

地震夷平6万多间民宅、7万6000间房屋受损，联合国儿童基金会（UNICEF）表示，目前有50多万名孩童受到影响。

热带风暴葛瑞斯（Grace）行经海地，带来狂风和倾盆大雨，沿海城市莱凯（Les Cayes）居民已开始在一座足球场搭建临时避难所。

法新社报导，41岁民众凯迪特（Magalie Cadet）表示，地震发生后，屹立不摇的建物极少，大家不得不露宿街头。凯迪特只有一顶浴帽可以挡雨。

尽管下起大雨，饮用水依然匮乏；在滨海社区皮斯特（Pestel），有超过1800个贮水槽因地震破裂或毁坏。

2010年1月，一起规模7.0强震导致太子港和周遭城市几乎化为废墟，造成20多万人罹难，约30万人受伤，超过150万人无家可归，随后联合国一处基地排放的污水，导致海地爆发致命的霍乱疫情。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP