震撼效果加上绝佳口碑 捍卫战士2蝉联北美票房榜首

(法新社洛杉矶5日电) 北美院线联盟(Exhibitor Relations)今天说,动作剧情片「捍卫战士:独行侠」(Top Gun: Maverick)连续第2个周末在北美飙出好成绩,估进帐8600万美元。

好莱坞权威媒体「综艺」(Variety)报导,这样惊人的数字,使得派拉蒙影业这部让影迷苦等多年的汤姆克鲁斯(Tom Cruise)续集片,成为美加票房有史以来,上映第2个周末收入最高的十大佳片之一。

由于电影视觉效果绝佳,口碑又好得不像话(尤其是对续集片来说),「捍卫战士:独行侠」在海外赚2.57亿美元。

周末续坐亚军位置的是迪士尼的「奇异博士2:失控多重宇宙」(Doctor Strange in the Multiverse of Madness),3日至5日期间有930万美元表现。这部由英国影星班奈狄克康柏拜区(Benedict Cumberbatch)主演的超级英雄片,上映5周以来全球票房海捞超过7.5亿美元。

二十世纪福斯的动画片「开心汉堡店大电影」(The Bob's Burgers Movie)保住票房第3位置,收入450万美元。

排名第4的是上周排名第5的环球影业动画片「坏蛋联盟」(The Bad Guys),票房330万美元。

将人气电视影集搬上大银幕的「唐顿庄园:全新世代」(Downton Abbey: A New Era),本周下滑1个位置,来到第5名,有300万美元表现。

第6名至第10名的电影依序为:「妈的多重宇宙」(Everything Everywhere All At Once),200万美元;「音速小子2」(Sonic the Hedgehog 2),170万美元;「失落谜城」(The Lost City),140万美元;「未来犯罪」(Crimes of the Future),110万美元;「守望者」(Watcher,暂译),81.5万美元。

© 2022 AFP