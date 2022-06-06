震撼效果加上绝佳口碑 捍卫战士2蝉联北美票房榜首

（法新社洛杉矶5日电） 北美院线联盟（Exhibitor Relations）今天说，动作剧情片「捍卫战士：独行侠」（Top Gun: Maverick）连续第2个周末在北美飙出好成绩，估进帐8600万美元。

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好莱坞权威媒体「综艺」（Variety）报导，这样惊人的数字，使得派拉蒙影业这部让影迷苦等多年的汤姆克鲁斯（Tom Cruise）续集片，成为美加票房有史以来，上映第2个周末收入最高的十大佳片之一。

由于电影视觉效果绝佳，口碑又好得不像话（尤其是对续集片来说），「捍卫战士：独行侠」在海外赚2.57亿美元。

周末续坐亚军位置的是迪士尼的「奇异博士2：失控多重宇宙」（Doctor Strange in the Multiverse of Madness），3日至5日期间有930万美元表现。这部由英国影星班奈狄克康柏拜区（Benedict Cumberbatch）主演的超级英雄片，上映5周以来全球票房海捞超过7.5亿美元。

二十世纪福斯的动画片「开心汉堡店大电影」（The Bob's Burgers Movie）保住票房第3位置，收入450万美元。

排名第4的是上周排名第5的环球影业动画片「坏蛋联盟」（The Bad Guys），票房330万美元。

将人气电视影集搬上大银幕的「唐顿庄园：全新世代」（Downton Abbey: A New Era），本周下滑1个位置，来到第5名，有300万美元表现。

第6名至第10名的电影依序为：「妈的多重宇宙」（Everything Everywhere All At Once），200万美元；「音速小子2」（Sonic the Hedgehog 2），170万美元；「失落谜城」（The Lost City），140万美元；「未来犯罪」（Crimes of the Future），110万美元；「守望者」（Watcher，暂译），81.5万美元。

© 2022 AFP