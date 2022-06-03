霍福德打15年NBA终能争冠 处女秀率队击败勇士

（法新社旧金山2日电） 塞尔蒂克35岁老将霍福德在打NBA第15年，并历经141场季后赛后，终于一圆打总冠军赛的梦想，今天他在关键的第4节弹无虚发，最终攻下26分，率队客场击败勇士。

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美国职篮NBA东区冠军波士顿塞尔蒂克，今天在总冠军赛首战，前往客场挑战西区冠军金州勇士。勇士近8个球季6度闯进总冠军赛，已拿下3次总冠军。

今天比赛首节，塞尔蒂克被勇士头号球星柯瑞（Stephen Curry）轰下21分，以28比32落后，但次节他们彻底锁死柯瑞，在上半场以56比54超前。

下半场勇士魏金斯（Andrew Wiggins）跳出来当英雄，他在第3节攻下12分，让塞尔蒂克3节打完以80比92落后12分。

末节战况风云变色，两队103比103打平之际，此役担任中锋的霍福德（Al Horford）连飙两记三分弹，让球队站上领先，接着他又命中跳投并送出助攻让史玛特（Marcus Smart）砍进三分球，助塞尔蒂克114比103领先达两位数。当勇士急欲追分之际，霍福德终场前48.3秒的「3分打」，更是彻底浇熄勇士反扑气焰。

3日将欢度36岁生日的霍福德，第4节包括三分球两投全进，4次出手全部命中，单节拿下11分，率塞尔蒂克靠着末节40比16的强力反扑，最终120比108拿下总冠军赛最关键的首战胜利。

在这场生涯首场总冠军赛，霍福德包括三分球8投6中在内，12次出手命中9球，加上3罚2中，攻下塞尔蒂克全队最高26分，并抓下6个篮板、送出3次助攻，还有1次抄截，是绿衫军今天赢球的最大功臣。

来自多明尼加的霍福德，大学时期两度率佛罗里达大学拿下冠军。

2007年选秀会，霍福德被亚特兰大老鹰以探花签选上，之后一待就是9个球季。2016-17球季他转战塞尔蒂克打了3季，然后陆续在费城76人、奥克拉荷马雷霆各打了1季，本季「凤还巢」回到波士顿，终于尝到总冠军赛滋味。

15年的NBA生涯中，霍福德曾于2008年入选年度新秀第1队，2011年获选年度第3队，2018年进到年度最佳防守第2队，并曾5次入选明星赛。

© 2022 AFP