霍福德狂砍30分 塞尔蒂克强拉尾盘季后赛扳平公鹿

（法新社密尔瓦基9日电） 霍福德今天攻下30分，率领塞尔蒂克在末节打出强势攻击，最终116比108击败公鹿，也让两队在季后赛次轮战成2比2平手。

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美国职篮NBA季后赛次轮，东区第3种子密尔瓦基公鹿今天带着系列赛2比1的优势，在家迎战第2种子波士顿塞尔蒂克。

比赛首节双方命中率都不理想，但公鹿在安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）拿下6分、全队上场8人仅1人无得分纪录的情况下，以25比18领先塞尔蒂克。

次节一度落后7分的塞尔蒂克，几度将比分超前，公鹿先靠康纳顿（Pat Connaughton）的三分球扳平，再于麦修斯（Wesley Matthews）3罚俱中后要到3分领先，但塞尔蒂克的威廉斯（Grant Williams）中场前1.6秒两罚全进，上半场打完只让公鹿以48比47领先1分。

下半场开打后，公鹿在安特托昆博单节攻下13分、哈勒戴（Jrue Holiday）贡献8分的联手带领下，以80比73将分差稍微拉开。

末节塞尔蒂克打出15比5开局，以88比85将比分超前，之后双方互有领先，形成拉锯战。塞尔蒂克在霍福德（Al Horford）、塔特姆（Jayson Tatum）分别砍进16分、12分带领下火力全开轰下43分，最终以8分险胜。

此役，塞尔蒂克的塔特姆有30分、13篮板的「双十」成绩，霍福德同样攻下并列全队最高的30分，布朗（Jaylen Brown）、史玛特（Marcus Smart）都贡献18分，替补的怀特（Derrick White）有11分进帐。

公鹿的安特托昆博今天攻下全场最高34分，并抓下18个篮板，缴出「双十」成绩单，罗培兹（Brook Lopez）、哈勒戴分别贡献17分、16分，麦修斯、板凳出发的康纳顿（Pat Connaughton）各自拿下12分、11分。

塞尔蒂克今天获胜，让两队在系列赛前4战打完后，以2比2战成平手，接下来将于11日（台湾时间12日）于塞尔蒂克主场进行系列赛第5战，争取「听牌」的关键1胜。

© 2022 AFP