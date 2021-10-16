露西号升空 将执行长达12年探索

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（法新社华盛顿16日电） 美国航空暨太空总署（NASA）今天发射探测器「露西号」，展开为期12年任务，首度探测木星的特洛伊小行星群，以进一步了解太阳系的形成之谜。

载运露西号（Lucy）的擎天神五号运载火箭（Atlas V rocket）是在当地时间清晨5时34分于佛州卡纳维尔角（Cape Canaveral）发射升空。

露西号将成为第一个飞往距离太阳如此遥远处进行探测的太阳能太空飞行器，并且将观测总数8颗的小行星，比之前所有探测器观测的小行星数量都多。露西号是以史前人类先祖的古化石命名。

为了获得重力助推，露西号还将在近距离飞掠地球3次，而将成为第一个自外太阳系飞返地球附近的太空飞行器。

预计2025年在介于火星与木星的主行星带，露西号将与小行星「52246唐纳乔韩森」（52246 Donaldjohanson）首度相遇。唐纳乔韩森是发现露西化石的考古学家。

2027至2033年间，露西号将与7个特洛伊（Trojan）小行星相遇，其中5个位于引领木星的行星群，2个在尾随木星的行星群，当中最大的小行星直径约95公里。

露西号将以距离地表不足400公里的高度飞越目标观测星体，并藉由内建的仪器与大型天线，探测8个小行星的地质结构，包括其成分、质量、密度与体积。

此外，一般认为数量远超过7000颗的木星特洛伊小行星，是木星和土星等太阳系各大行星形成过程中遗留的原料。

科学家相信，小行星蕴藏着原行星盘组成与物理条件的重要线索，而包括地球在内，所有太阳系行星都是由原行星盘形成。

露西号探测器配备露西号发射辐射仪（Lucy Thermal Emission Spectrometer），可探测远红外线辐射，标示小行星的表面温度。

经由一天之内不同时段的测量，研究团队可以推断小行星的物理特性，像是目前有多少的沙、土或岩石。（译者：曹宇帆/核稿：张佑之）

© 2021 AFP