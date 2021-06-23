青少年接种Covid疫苗与心肌炎关联性 专家调查中

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（法新社华盛顿22日电） 美国疾病管制暨预防中心（CDC）将在明天召开专家小组会议，审视超过300名青少年及年轻成人在接种2019冠状病毒疾病（COVID-19）mRNA疫苗后出现心肌炎症状的资料。

该委员会由CDC主持，将听取研究人员探究疫苗是否引起心肌炎或心包膜炎的风险利害分析。

以色列是第一个发现两者之间可能关联性的国家。

CDC主任瓦伦斯基（Rochelle Walensky）上周在会议前表示：「这些情况很罕见，且绝大多数案例已透过支持性疗法与休息后完全康复」。该会议原预定于18日召开，因假日而顺延。

瓦伦斯基补充说，这些要探究的病例，是从超过2000万已接种疫苗的青少年与年轻成人中，透过疫苗安全监测系统发布的初步报告后展开调查。

虽然2000万中只有300例仅是一个很小的比例，但以该年龄层人口而言，可能已高过预期。

在此之前，美国食品暨药物管理局（FDA）10日就此议题召开的会议中，显示大多数病例以年轻男性居多，且于接种第2剂后的一周内发病。

CDC新召开的会议将深入探讨经独立验证后的最新数据，而非讨论自陈报告。

科恩儿童医院（Cohen Children's Medical Center）小儿感染科主任鲁宾（Lorry Rubin）告诉法新社：「我很关心这个问题，但我强调这些因果关系尚未确立。」。

鲁宾说，在他任职的医院看过几位青春期男性，在接种mRNA疫苗第二剂后一两天出现胸痛的症状。

辉瑞（Pfizer）疫苗是目前唯一认证在12岁以上青少年身上接种的疫苗。

鲁宾补充说：「另一方面，这些病例症状相对轻微，患者服用如布洛芬（ibuprofen）等消炎药物后，几天后即恢复正常」。

心肌炎的盛行率具有季节性，因其与肠病毒的潜在关联性，使得夏季月分的盛行率较高，据估计每年10万名儿童中就有一人罹病。

然而，就算疫苗与心肌炎的因果关联成立，鲁宾指出，仍应针对儿童染疫风险加以权衡。

虽然儿童比成年人较不易染疫，根据官方统计，仍有超过3000名儿童因染疫住院，超过300人死亡，迄今约有2700名30岁以下确诊者病故。

美国小儿科学会（American Academy of Pediatrics）理事长比尔斯（Lee Savio Beers）指出：「实际上，我们有更多孩童因感染新型冠状病毒而受长期影响，其中一些人因严重心脏症状而住院。」

然而，其他专家则采取了更为谨慎的态度。

加州大学旧金山分校（UCSF）传染病与公卫专家甘地（Monica Gandhi）说，就青少年接种疫苗的建议而言，美国比其他国家还要积极，其中包括德国和以色列，这两国仅建议高风险的青少年接种疫苗，而英国仍在审查数据、尚未做出定论。

她告诉法新社：「这是一种新疫苗，令人忧心的层面日益升高，除了我们之外，其他国家都谨慎行事。」这位医师表示，在她有更多了解之前，她13岁的孩子先不打第2剂疫苗。

© 2021 AFP