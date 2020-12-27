青年音反送中入狱 香港花艺师代劳送礼传情

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（法新社香港26日电） 曾在今年7月发起「和你送花」活动的香港花艺师Elise，耶诞佳节也替因为参加去年抗议活动而入狱的香港青年送花给至亲好友。

耶诞节当天，珊曼莎打开Elise代送的礼物瞬间飙泪，这份惊喜是来自男友的心意，他因为参加去年的抗议活动而身陷囹圄。

看守所转来他亲笔传情的字条「她爱狗但爱我更多」，经由前社福议员邵家臻创办的入狱者支持团体，交给Elise。

Elise读完这张纸条后，特别找来小狗头形状的仙人掌精心做成花艺礼物，送到珊曼莎手中。

珊曼莎说：「收到这份礼物对我而言是莫大鼓舞，关押在看守所的人是无法送花或送礼给我们。」

珊曼莎是50多个收到狱中亲人委托Elise精心准备的花艺礼物。

Elise告诉法新社：「我希望藉此让铁窗内铁窗外的人，感觉彼此更为亲密，透过每一个礼物背后的故事，我也希望提醒全世界，许多人为了这个城市，牺牲他们正常幸福的生活。」

邵家臻过去是香港立法会社福领域的议员，今年稍早成立「石墙花」（Wall-fare），力挺因民主运动被囚的抗争者。

石墙花提供多项服务，其中包括笔友配对、送花与点心，以及协助联系入狱者的亲友。（译者：曹宇帆/核稿：刘淑琴）

© 2020 AFP