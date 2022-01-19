非政府组织吁开徵富人税 部分富豪表态力挺

（法新社巴黎19日电） 由非营利组织和富豪组成的团体今天表示，如果向全球最顶尖富豪徵收「富人税」，每年至少可获得2.52兆美元，这笔钜款足以资助每个人接种COVID-19疫苗，并帮助数十亿人脱贫。 这个提案是由非政府组织、社运人士，以及支持徵收此税的富豪所提出。此前一份独立报告显示，在COVID-19（2019冠状病毒疾病）蔓延的这两年中，全世界最富有的那群人变得更加有钱。 打击不平等联盟（Fight Inequality Alliance）全球召集人瑞克斯（Jenny Ricks）在声明中说：「疯狂的现实状况就是，疫情期间数十亿人每天为生存苦苦挣扎，亿万富豪的财富却宛如失控般不断飙升，这是不对的。」 打击不平等联盟与全球性慈善机构「乐施会」（Oxfam）、总部设在美国的「政策研究所」（Institute for Policy Studies）、美国富豪组成的「爱国百万富豪」（Patriotic Millionaires）提出报告，呼吁针对富人实施累进税率。

广告 继续浏览后续

报告建议，富人税的徵收方式是向身家超过500万美元者徵收2%的税，财富逾5000万美元的人徵收3%，资产达10亿美元的人则需缴交5%的税。 如此一来，将能筹到2.52兆美元（约新台币69.65兆元），可帮助23亿人脱离贫困，并生产可供给全球每个人接种的COVID-19疫苗。 该团体表示，这笔款项也足以为中、低收入国家的36亿人提供全民医疗保险和社会保护措施。 该团体指出，如果向亿万富豪徵收10%的税，每年将可收得3.62兆美元。实际税收水准将依不同国家而异。

这项徵税提案是为配合世界经济论坛（World Economic Forum）而提出。该论坛原订在瑞士山区度假胜地达沃斯（Davos）举办，但因Omicron变异株引发COVID-19疫情，连续第2年改在线上进行。

乐施会本周稍早表示，在疫情蔓延的2年间，全球最富有的10大富豪财富已经翻倍，总额达到1.5兆美元。 包括「爱国百万富豪」成员在内的逾100名富豪在给达沃斯论坛与会者的公开信中表示，目前的税赋体系很「不公平」。 公开信指出：「全世界每个国家都应该要求富豪付出公平的额度。向我们徵税吧，现在就开始这样做。」

© 2022 AFP