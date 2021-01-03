非法跨年派对成法国防疫破口 持续两天终落幕

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（法新社法国列宏2日电） 一个违法狂欢派对在法国西北部进行超过两天，并一度与警方发生冲突后今天落幕，因违反2019冠状病毒疾病防疫规定被记录在案的，有超过1200人。

在法国西北部的一个违法狂欢派对进行超过两天、并一度与警方发生冲突后，于今天落幕，共有超过1200人因违反2019冠状病毒疾病防疫规定被记录在案。

这场地下活动自2020年12月31日晚间吸引约2500人，前往不列塔尼（Brittany）勒恩（Rennes）南方列宏（Lieuron）的两座废弃仓库跨年狂欢，法国警方未能加以阻止。

但检察官办公室表示，为查明举办活动的人，警方已经拘留2人，两人都是1998年出生，且都没有前科。

检察官亚斯楚克(Philippe Astruc)表示，检方还前往一个地点搜查，目前为止发现了一笔钱和一些毒品。初步研判，那笔钱是活动的一部分收入。

为了防止2019冠状病毒疾病(COVID-19)蔓延，这样大规模的聚会在整个法国都是被禁止的，且全国都强制执行每晚8时到翌日上午6时的宵禁。

晚间，电音从仓库传出，让该处变成非法的夜总会，吸引来自全法国、甚至外国狂欢者蜂拥而至。

地方政府今天表示，过了两晚后，那里的音乐已经关上，音响设备已被拆除，第一批狂欢的人在黎明前开始离开。

地方政府指出，约在上午10时15分，那里已在警方控制之下。

内政部长达马南（Gerald Darmanin）在推特（Twitter）上表示，警方在「非法狂欢派」现场查扣一部卡车、音响设备和发电机。

他强调，大批警力前往现场，强制活动解散，并未发生「暴力事件」。

伊勒-维莱讷省省长柏蒂野(Emmanuel Berthier)表示，有800人违反防疫规定被记录在案，例如违反宵禁、未配戴口罩等、或是参与非法集会。

他告诉记者，警方已经对其他数百名吸毒的人处以罚款。

© 2021 AFP