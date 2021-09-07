非洲国家连遭政变 专家：国际默许恐致骨牌效应

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（法新社马利巴马科7日电） 继查德和马利之后，西非国家几内亚也遭逢政变。专家指出，西方强权的默许与不罚为军政权制造有利氛围，可能带来政变骨牌效应，国际社会应停止鸵鸟政策与无效的谴责。

非洲国家过去1年夺权事件不断，由查德、马利以至最近的几内亚，新当权者都免于受到惩罚，让人民愤怒又沮丧。

马利首都巴马科（Bamako）受访者向法新社（AFP）质疑：「如果可以为所欲为，那宪法、西非经济共同体（ECOWAS）和国际外交还有何用？」

西非经济共同体和诸多国际社会的声音都谴责几内亚政变，就如同1年前以及今年5月他们谴责马利。说法也一样：回复宪法秩序、释放被关押者以及设定选举时程。

然而一年后，马利军政府仍大权在握。

在查德，前总统德比（Idriss Deby）4月与叛军交战时身亡后，其子夺取政权。查德主要贸易伙伴暨前殖民国法国旋即给予新领导阶层祝福，且避免将其形容为政变。

美国前驻沙赫尔地区特使范姆（Peter Pham）表示：「我认为国际社会牺牲了自己的影响力，第一步就是默认马利政变...而在查德，法国总统马克宏（Emmanuel Macron）还热烈欢迎前总统之子上位」。

智库国际危机组织（ICG）的杰瑟奎（Jean-Herve Jezequel）警告，不应有马利与查德的政变协助触发几内亚政变的想法。

但他指出：「查德和马利最近政变被区域与国际角色接受，甚至同意的方式，可能为几内亚发生的事件制造了有利氛围。」

巴马柯一位匿名的高阶官员表示，马利与查德可能会带来「骨牌效应」，让其他国家的军方跃跃欲试，想着「有何不可？」

国际特赦组织专家欧夫纳（Fabien Offner）向法新社指出，在几内亚的案例中，「经验告诉我们要极度谨慎，不可过于天真。有些人认为（几内亚总统）顾德（Alpha Conde）的政权完蛋是好事，但这也不是西非第一次出现希望，而这类希望往往落空」。

布吉纳法索新闻网Wakat Sera社论向国际社会发出的讯息清楚明了：「停止鸵鸟政策，以及不断重复且毫无作用的谴责。」

© 2021 AFP