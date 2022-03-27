非洲文物面具高价拍出 加彭人抗议要求归还

（法新社法国蒙贝列26日电） 一具来自非洲中部、可溯至19世纪的木雕面具今天在法国以420万欧元（约新台币1亿3423万元）成交，无视拍卖现场外一群来自非洲加彭的抗议人士疾呼文物应归还。

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法新社报导，这个原是加彭方族（Fang）在庆典使用的罕见Ngil木雕面具，今天在法国南部城市蒙贝列（Montpellier）拍卖时成交，价格远高于原估的30万至40万欧元（新台币958万至1278万元）。

一名自称是蒙贝列当地加彭社区的男子在拍卖室后方形容「拍卖犹如销赃」男子身边围绕着好几名加彭同胞。

抗议男子说：「我们将提出告诉，这是我们来自方族地区的祖先，我们要收回这件文物。」他形容这面具是当初「殖民者的不义之财」。

拍卖商朱塞皮（Jean-Christophe Giuseppi）表示，据他所知，这个拍卖「完全合法」。

抗议人士后在保全人员陪同下平静地离开拍卖大厅，但继续抗议这件非洲珍贵文物被拍卖。

连同酬金等相关额外费用，木雕面具得标买主总计需支付525万欧元（约新台币1亿6778万元）。2006年时也有一个类似的方族面具以209万欧元（新台币6679万元）在巴黎拍卖成交。（译者：纪锦玲）

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