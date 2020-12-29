非洲染疫破百万首例 南非禁卖酒、强制戴口罩

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（法新社约翰尼斯堡28日电） 今天成为非洲第1个染疫人数破百万的国家，这让南非总统拉玛佛沙延长全国宵禁时间、禁止卖酒，并强制民众在公共场所必须配戴口罩。

拉玛佛沙（Cyril Ramaphosa）表示，由于2019冠状病毒疾病（COVID-19）的确诊病例「迅速增加」，必须实施一系列新的防疫措施。这些新的确诊病例中，多数感染的是传染力较强的变种病毒。

拉玛佛沙将矛头指向「超级传染源」社交活动，以及民众「在假期时极度缺乏警戒心」。

他在电视播出的严肃谈话中说：「我们降低了警觉，很不幸地，我们正付出代价。」

法新社报导，南非是非洲疫情最严峻的国家，在对抗第1波疫情时，曾在3月禁止卖酒。

拉玛佛沙说，数据显示「过量饮酒」导致各医院获报的外伤案件增加，这让「我们本来就很紧绷的公共卫生体系承受不必要的压力」。他宣布新的卖酒禁令将自午夜开始生效。

他表示，自疫情开始蔓延以来，有超过4万1000名医护人员感染2019冠状病毒疾病。

拉玛佛沙说，全国的宵禁时间将从先前规定的每晚11时到隔天早上6时，延长为每晚9时到翌日上午6时。商店、酒吧、餐厅等非必要的场所将于每晚8时打烊。

不论室内或户外，所有大型聚会活动在接下来两周都将被禁止，但葬礼例外，仅限50人以下参加。

南非累计确诊人数今天突破100万，病故人数近2万7000人。

拉玛佛沙说：「除非我们现在就开始采取果断的行动，否则新的染疫人数将远超过第1波疫情时情况，且将有数千人丧命。」

© 2020 AFP