非洲沙漠寻获火山岩陨石 一探太阳系早期奥秘

(法新社巴黎16日电) 科学人员相信,他们已找到一颗在太阳系诞生之初100万年间生成的陨石,是目前已知最古老、由火山岩构成的陨石。

这颗名为Erg Chech 002的陨石,早在大约46.5亿年前就存在,已成为行星构成要素的特殊见证。一般认为,太阳系约诞生于46亿年前。

2020年5月,搜寻陨石的专家在非洲阿尔及利亚撒哈拉沙漠里发现这颗陨石。法国布勒斯特大学(BrestUniversity)地球化学学者巴哈(Jean-Alix Barrat)说,这颗陨石「至少有100年时间」都无人碰触。

这项研究近期刊登在美国「国家科学院学报」(Proceedings of the National Academy of Sciences)上,巴哈与团队在报告中描述了发现经过和这颗陨石的若干罕见特点。

报告提到,陨石有43个碎块列入正式纪录,但还埋在地下或不知去向的碎块「可能约有100个」。巴哈告诉法新社,最大的一些碎块「有拳头那么大」。

Erg Chech 002陨石外观是浅绿色,内部呈浅褐色,乍看或许不起眼,但其实极为罕见。

地球上迄今发现并记录约6万5000颗陨石,其中仅有4000颗左右含有所谓的「分化物质」,意即这类陨石来自体积够大、出现过地壳活动的天体。

在这4000颗陨石中,有95%来自两颗小行星,但ErgChech 002陨石属于另外那5%。

巴哈说:「6万5000颗陨石中,仅有这一颗是如此。这种岩石在太阳系诞生之初相当普遍。」

Erg Chech 002如此珍稀,有两个可能原因。

一是,产生陨石的原行星(protoplanet)充当原料,「成长为地球等类地行星」;二是,其他原行星在太阳系形成时的天体碰撞之间,逐渐化为乌有。关于后者,一个相对近期的例子就是因无数小行星撞击而坑坑疤疤的月球。

研究指出:「没有任何小行星与Erg Chech 002有相同的光谱特徵,这显示,几乎所有这些原行星都消失了,若非继续成长为较大天体或行星,就是根本灰飞烟灭了。」

共同撰写报告的巴黎地球物理研究所(ParisGlobe Institute of Physics)学者休希顿(MarchChaussidon)和法国洛林大学(University ofLorraine)国家科学研究中心(CNRS)研究员威尔诺夫(Johan Villeneuve)表示,Erg Chech 002陨石的「母星」直径可能达100公里,于太阳系诞生最初的100万年间形成。

这颗陨石由火山岩构成,意味着它曾是原行星地壳的一部分,而不是核心。研究员进一步调查组成元素后发现,Erg Chech 002约生成于46.5亿年前,约2600万年前从原行星剥离,然后不断漂浮太空,直到撞上地球。(译者:曾依璇/核稿:张佑之)

