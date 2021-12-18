非洲疫苗接种率低 土耳其总统宣布捐1500万剂

（法新社伊斯坦堡18日电） 土耳其总统艾尔段今天在「第3届土耳其－非洲关系伙伴峰会」宣布，土国将捐赠非洲1500万剂COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗，并说，非洲疫苗接种率低是人道上的污点。

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法新社报导，过去艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）担任总理和2003年就任总统以来，土耳其一直大手笔投资，发展与最贫穷大陆非洲的经贸和外交关系。

艾尔段在第3届土耳其－非洲关系伙伴峰会（The third Turkey-Africa Partnership Summit）向数十位非洲国家领袖与部会首长发表开幕词说，土耳其将运交1500万剂疫苗给非洲。当前非洲的确诊病例增加快速，而疫苗接种率却很低。

艾尔段说：「我们知道全球疫苗分配不均，而非洲遭到了不公平待遇，非洲人口目前只有6%接种过疫苗，就人道而言，说不过去。」

土耳其正研发称为Turkovac的国产疫苗，目前已申请紧急授权使用。

艾尔段指出，（Turkovac）一旦获得授权，将与非洲各国共享。

他表示，土耳其希望在各方面强化与非洲国家的关系，包括卫生、国防、能源、农业与科技等。

© 2021 AFP