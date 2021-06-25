非洲第3波疫情来势汹汹 疫苗接种跟不上全球

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（约翰尼斯堡25日电） 世界各国抢打疫苗防疫但非洲跟不上全球接种速度，加上医疗院所收治前所未有的确诊与死亡病例而濒临崩溃，来势汹汹的第3波疫情正席卷非洲大陆。

根据法新社汇整，人口将近13亿的非洲，通报2019冠状病毒疾病（COVID-19）累计确诊病例逼近530万，累计死亡病例13万9000，仍是全球受疫情影响最小的地区之一，仅次于大洋洲。

不过，目前至少有12国因疫情复燃而拉警报，预估大约在3周内非洲的确诊病例将创新高。

世界卫生组织（WHO）非洲区主管莫耶提（Matshidiso Moeti）今天表示：「（非洲）第3波疫情来势汹汹，蔓延更快、杀伤力更大，这波最新疫情可能会成为非洲最严重的一次。」

非洲疾病管制暨预防中心（Africa CDC）主任恩肯加松（John Nkengasong）形容第3波疫情将是「惨绝人寰」且「极具毁灭性」。

世卫组织指出，最先在印度发现的Delta变种病毒，目前已蔓延至非洲14国，刚果民主共和国与乌干达的新增确诊病例，大部分都是Delta变种病毒所致。

南非的确诊病例占全非洲的35%，因前所未有的病患涌入医疗院所，当地的医师疲于奔命。

南非医疗协会（South Africa MedicalAssociation, SAMA）主席柯慈（Angelique Coetzee）说，不同于先前的疫情，这次「医疗体系不堪负荷」。

自4月初至今，南非平均每日新增确诊病例增为15倍，医院收治的病患增加约60%。

非洲疫情日益严峻，疫苗接种进度迟缓是主因之一。由于物流受阻及疫苗犹豫（vaccine hesitancy），数个非洲国家向联合国支持的疫苗全球取得机制（COVAX）取得了疫苗，却无法在有效期限到期前施打。

例如，马拉威在5月就销毁了将近2万剂英国阿斯特捷利康公司（AstraZeneca, AZ）研发的疫苗，为了避免类似的情况重演，刚果民主共和国与南苏丹则是交还给联合国超过200万剂的疫苗。

国际特赦组织（Amnesty International）东南部非洲主任穆齐纳（Deprose Muchena）说：「赤贫又患不均的地区一旦缺乏疫苗，意味着许多人觉得他们只能等死。」

© 2021 AFP