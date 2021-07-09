非洲经历疫情最严峻一周 世卫：更糟的在后头

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（法新社刚果共和国首都布拉萨市8日电） 世界卫生组织（WHO）今天表示，非洲才刚经历2019冠状病毒疾病（Covid-19）疫情最严峻的一周，但第3波疫情加速蔓延，最糟情况还未到来。

世卫非洲地区主任莫伊提（Matshidiso Moeti）表示，非洲才刚经历疫情最严峻的一周，但最坏情况还未到来，因为第3波疫情快速蔓延，且继续加速扩散到新的地区。

她在线上记者会中说，目前非洲的确诊病例每18天就增加1倍，而仅一周前是每21天增加1倍，「要结束这种激增的趋势，还要好几周」。

非洲自5月3日出现第3波疫情以来，病例就一直在增加。到7月4日为止的一周间，全境新增超过25万1000 例，比前一周增加20%，也比上次在1月出现的高峰陡增12%。

目前非洲有16国出现感染人数暴增的现象，且其中10国发现了更具传染力的Delta变异株。

南非是疫情最严重的非洲国家，上周末创下单日新增2万6000例的新高纪录，主要归咎于Delta变异株。

非洲的疫苗接种计画迟缓，只有1600万人完整接种，占非洲人口2%。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP