南非前总统曼德拉挚友穆兰杰尼辞世 享年95岁

南非总统府7月22日宣布，南非反种族隔离政策的代表人物穆兰杰尼当天辞世，享年95岁。在1963至1964年的里沃尼亚审判，穆兰杰尼曾与已故南非总统曼德拉并肩受审。穆兰杰尼（Andrew Mlangeni）原本是经历里沃尼亚审判（Rivonia Trial）的最后一位在世者，1989年获释前，被关押在开普敦（Cape Town）令人闻之色变的罗本岛（Robben Island）长达26年。

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南非总统府在推特贴文表示：“里沃尼亚审判最后一位在世者21日夜与世长辞，总统西里尔·拉马福萨（Cyril Ramaphosa）闻讯后深感悲痛。”

推文中说，穆兰杰尼21日因腹部不适，住进了首都比勒陀利亚（Pretoria）的军医院。

穆兰杰尼生于约翰尼斯堡的黑人镇区索威托（Soweto），上世纪1950年代初，加入非洲民族议会（African National Congress, ANC）的青年组织。

1960年代初，他是首批被送至南非境外接受军事训练的自由斗士之一，两年后返回南非时被捕。

长达8个月的里沃尼亚审判，使得对抗种族隔离政策的艰苦获得举世瞩目。里沃尼亚是约翰内斯堡郊区的地名，南非非洲民族议会的领导人在此被捕。

曼德拉（Nelson Mandela）当时预期自己将被判死刑，他在被告席发表长达3小时的演说指出，自由就是“我愿意为之牺牲生命所追求的理想”。

出乎意料，曼德拉、穆兰杰尼与其他领袖凯斯拉达（Ahmed Kathrada）和高德柏格（Denis Goldberg）被判处徒刑，穆兰杰尼获释前坐了26年牢。

非洲民族议会声称，在为自由而奋斗时，穆兰杰尼是最杰出的斗士之一，也是个谦卑的献身者。