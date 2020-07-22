南非前總統曼德拉摯友穆蘭傑尼辭世 享年95歲

南非總統府7月22日宣布，南非反種族隔離政策的代表人物穆蘭傑尼當天辭世，享年95歲。在1963至1964年的里沃尼亞審判，穆蘭傑尼曾與已故南非總統曼德拉並肩受審。穆蘭傑尼（Andrew Mlangeni）原本是經歷里沃尼亞審判（Rivonia Trial）的最後一位在世者，1989年獲釋前，被關押在開普敦（Cape Town）令人聞之色變的羅本島（Robben Island）長達26年。

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南非總統府在推特貼文表示：“里沃尼亞審判最後一位在世者21日夜與世長辭，總統西里爾·拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）聞訊後深感悲痛。”

推文中說，穆蘭傑尼21日因腹部不適，住進了首都比勒陀利亞（Pretoria）的軍醫院。

穆蘭傑尼生於約翰尼斯堡的黑人鎮區索威托（Soweto），上世紀1950年代初，加入非洲民族議會（African National Congress, ANC）的青年組織。

1960年代初，他是首批被送至南非境外接受軍事訓練的自由鬥士之一，兩年後返回南非時被捕。

長達8個月的里沃尼亞審判，使得對抗種族隔離政策的艱苦獲得舉世矚目。里沃尼亞是約翰內斯堡郊區的地名，南非非洲民族議會的領導人在此被捕。

曼德拉（Nelson Mandela）當時預期自己將被判死刑，他在被告席發表長達3小時的演說指出，自由就是“我願意為之犧牲生命所追求的理想”。

出乎意料，曼德拉、穆蘭傑尼與其他領袖凱斯拉達（Ahmed Kathrada）和高德柏格（Denis Goldberg）被判處徒刑，穆蘭傑尼獲釋前坐了26年牢。

非洲民族議會聲稱，在為自由而奮鬥時，穆蘭傑尼是最傑出的鬥士之一，也是個謙卑的獻身者。