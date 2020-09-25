电影《卢旺达饭店》主角本尊 承认参与成立武装团体

电影《卢旺达饭店》英雄主角的原型人物、评价两极的鲁塞萨巴奇纳，9月25日在卢旺达 法院出庭时，承认成立武装团体“民族解放阵线”，但否认和这个团体的犯罪行为有关连。

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《卢旺达饭店》（Hotel Rwanda）描绘1994年卢安达种族灭绝事件，当时约有80万人在这场大屠杀中丧生。片中以路斯沙巴吉那（Paul Rusesabagina）为原型的主角在屠杀期间拯救数百条人命，使得他广为人知。

法新社报导，路斯沙巴吉那在大屠杀过后流亡海外多年，期间成为强烈批判卢旺达政府的人士，近年并与他人共同创立总部设在海外的反对党“卢旺达民主变革运动”（MRCD）。

路斯沙巴吉那也曾表达对“民族解放阵线”（National Liberation Front，FLN）的支持，这个团体承认在卢旺达 靠近邻国布隆迪（Burundi）的纽恩威（Nyungwe）发动连串攻击。但他究竟在这些攻击事件中扮演哪种角色，外界不得而知。

路斯沙巴吉那8月在卢旺达 被捕，显然有人用假借口将他骗上一架私人飞机载回国内。

25日在首都基加利（Kigali）出庭时表示：“我们成立民族解放阵线，是把它当作武装侧翼，而非检方一再宣称的恐怖主义团体。我不否认民族解放阵线犯下罪行，但我扮演的角色在外交。”

路斯沙巴吉那还说：我们签署协议，成立“卢安达民主变革运动”这个政治平台，协议内容包括建立名为民族解放阵线的武装侧翼。但我的工作是隶属这个政治平台，负责的是外交事务。