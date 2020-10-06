国际货币基金（IMF）对全球28个最贫穷国家提供新的紧急援助款

据法新社报道： 国际货币基金组织（IMF）１０月５日批准对全球28个最贫穷国家提供新一笔紧急援助款，以帮助这些国家减轻债务，并能够更好应对2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情。

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国际货币基金宣布：提供新一笔紧急援助款的目的，是要帮助世界上最贫穷的28国在接下来6个月里偿还债务，并在疫情期间可以拥有珍贵的财政资源，用于重要的紧急医疗和其他援助努力。

帮助最贫穷28国债务减免的任务将由国际货币基金提供的“灾难遏制和纾困信托”（Catastrophe Containment and Relief Trust，CCRT）资助，该信托让国际货币基金可以对遭受自然灾害或公共卫生危机所打击的最贫穷和最脆弱国家提供补助。可提供名单上的国家获得两年补助，直至2022年4月中为止，总金额估计达9亿5900万美元。

这笔信托目标筹措了总额14亿美元的可用资金。截至目前为止，已经有数个国家捐款，金额已达5亿650万美元。这些国家包括英国、日本、德国、荷兰、瑞士、挪威、中国、墨西哥、瑞典、保加利亚、卢森堡和马尔他。

国际货币基金组织在今年4月中旬，也曾经针对25个贫穷国家国家采取类似措施。现在获得第2批援助的28国有：阿富汗、布吉纳法索、布隆迪、中非共和国、乍得、刚果民主共和国、埃塞俄比亚、冈比亚、利比里亚、马达加斯加、马拉威、莫桑比克、尼泊尔、尼日尔、卢安达、索罗门群岛、坦桑尼亚、也门等。

国际货币基金表示，马里也有资格获得援助，但尚未被列入名单，因为国际社会是否承认现在掌权的马利军政府仍不明朗。