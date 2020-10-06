國際貨幣基金（IMF）對全球28個最貧窮國家提供新的緊急援助款

據法新社報道： 國際貨幣基金組織（IMF）１０月５日批准對全球28個最貧窮國家提供新一筆緊急援助款，以幫助這些國家減輕債務，並能夠更好應對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情。

廣告 繼續瀏覽後續

國際貨幣基金宣布：提供新一筆緊急援助款的目的，是要幫助世界上最貧窮的28國在接下來6個月里償還債務，並在疫情期間可以擁有珍貴的財政資源，用於重要的緊急醫療和其他援助努力。

幫助最貧窮28國債務減免的任務將由國際貨幣基金提供的“災難遏制和紓困信託”（Catastrophe Containment and Relief Trust，CCRT）資助，該信託讓國際貨幣基金可以對遭受自然災害或公共衛生危機所打擊的最貧窮和最脆弱國家提供補助。可提供名單上的國家獲得兩年補助，直至2022年4月中為止，總金額估計達9億5900萬美元。

這筆信託目標籌措了總額14億美元的可用資金。截至目前為止，已經有數個國家捐款，金額已達5億650萬美元。這些國家包括英國、日本、德國、荷蘭、瑞士、挪威、中國、墨西哥、瑞典、保加利亞、盧森堡和馬爾他。

國際貨幣基金組織在今年4月中旬，也曾經針對25個貧窮國家國家採取類似措施。現在獲得第2批援助的28國有：阿富汗、布吉納法索、布隆迪、中非共和國、乍得、剛果民主共和國、埃塞俄比亞、岡比亞、利比里亞、馬達加斯加、馬拉威、莫桑比克、尼泊爾、尼日爾、盧旺達、索羅門群島、坦桑尼亞、也門等。

國際貨幣基金錶示，馬里也有資格獲得援助，但尚未被列入名單，因為國際社會是否承認現在掌權的馬里軍政府仍不明朗。