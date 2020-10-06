埃及出土大批石棺 现场开启惊现完整木乃伊

据埃及媒体报道，10月3日埃及旅游和文物部召开记者会展示这次考古的惊人发现，并现场开启两具装饰华丽的古棺，棺木内刻有色彩鲜艳的象形文字，用葬布包裹的木乃伊也保存得非常完好。

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埃及知名考古学家哈瓦斯（Zahi Hawass）兴奋地表示，这项发现将传遍全球，因为这是2020年在埃及发生的最重要发现。

在记者会上，埃及文物部部长阿纳尼（Khaled el-Anany）说：“这并不是发现的终点，这只是开始”。他指出，这是萨卡拉地区的一次重要考古发现，已出土棺材保存完好，遗址中还有未出土的棺材等待发掘。

他还表示，考古队初步判断，这些石棺的主人是古埃及第26王朝的祭司、高官和精英。

此次考古还出土了不少陪葬品以及古埃及神明雕像，哈瓦斯表示，这项发现将会为人们了解木乃伊及古埃及的宗教信仰带来更多的研究讯息。

埃及考古队9月初在开罗以南的萨卡拉一处11米深的墓穴中，发现从未遭破坏的墓穴，59具自下葬后再未被打开的棺材被挖掘出来，其外表的彩绘依然鲜艳，成为埃及几十年来最重大的考古成果之一。

这是继去年在南部卢克索市（Luxor）附近发现30具古埃及棺木后，考古队又一次在一个墓穴中发现如此多的棺材。