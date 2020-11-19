埃塞俄比亚军总参谋长指控谭德赛支持反对派武装

埃塞俄比亚国防军总参谋长格拉查（Birhanu Jula Gelalcha）11月19日对外指控，来自该国的世界卫生组织（WHO）总干事谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）通过游说，以支持北部提格雷州的军政府执政党，并且帮助其获得武器。

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埃塞俄比亚政府与提格雷州军政府之间的军事冲突于11月4日爆发，至今已进入第3周，导致数百人死亡、至少3万人越境流亡邻国苏丹。作为提格雷人的谭德赛隶属于提格雷人民解放阵线（TPLF）党。此前，埃塞俄比亚紧急状况核查小组11月17日发表声明称，埃塞俄比亚国防军在提格雷州的东、西部阵线均取得了决定性胜利。据称，埃塞国防军已占领了提格雷州东部的数个城镇，摧毁了提格雷人民解放阵线军政府建筑的防御工事，并缴获了一些武器。当地时间18日，核查小组更新报告表示，为阻止国防军向提州首府默克莱推进，提格雷军政府破坏了提州的诸多基础设施，他们炸毁了四座通往默克莱的桥梁，并为了挖出沟壕毁坏了夏尔镇与阿克苏姆镇之间的柏油路。

格拉查星期四在记者会上表示，“（谭德赛）这个人就是那个组织的成员，他一直在竭力支持他们”。格拉查说，谭德赛在邻国努力谴责战争。但他为提格雷人民解放阵线争取武器。他称，谭德塞“不遗余力地”帮助提格雷人民解放阵线。当地时间4日早，埃塞俄比亚总理阿比·艾哈迈德（Abiy Ahmed）在电视讲话中宣布，由于提格雷人民解放阵线袭击了埃塞俄比亚国防军位于提格雷地区的基地并试图占领北方司令部，国防部队将在提格雷州开始对提格雷人民解放阵线发动军事进攻。

值得一提的是，艾哈迈德是2019年诺贝尔和平奖得主，于2018年出任该国总理。提格雷位于埃塞俄比亚最北部，与厄立特里亚接壤，埃塞和厄立特里亚两国曾在1998至2000年间由于边界问题爆发战争，处于冲突最前沿的提格雷州也一直是埃塞俄比亚最为敏感的地区之一。提格雷人民解放阵线曾是埃塞俄比亚原执政联盟的重要组成部分，在1991-2018年间一度控制了埃塞大部分政权。

2019年11月，艾哈迈德正式成立新的执政党“埃塞俄比亚繁荣党”，“提格雷人民解放阵线”认为自己受到边缘化，并未加入其中，此后，两党矛盾不断加剧。今年11月冲突爆发后，提格雷人民解放阵线声称，自己受到了政府的不公待遇和迫害。