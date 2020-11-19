埃塞俄比亞軍總參謀長指控譚德賽支持反對派武裝

埃塞俄比亞國防軍總參謀長格拉查（Birhanu Jula Gelalcha）11月19日對外指控，來自該國的世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）通過遊說，以支持北部提格雷州的軍政府執政黨，並且幫助其獲得武器。

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埃塞俄比亞政府與提格雷州軍政府之間的軍事衝突於11月4日爆發，至今已進入第3周，導致數百人死亡、至少3萬人越境流亡鄰國蘇丹。作為提格雷人的譚德賽隸屬於提格雷人民解放陣線（TPLF）黨。此前，埃塞俄比亞緊急狀況核查小組11月17日發表聲明稱，埃塞俄比亞國防軍在提格雷州的東、西部陣線均取得了決定性勝利。據稱，埃塞國防軍已佔領了提格雷州東部的數個城鎮，摧毀了提格雷人民解放陣線軍政府建築的防禦工事，並繳獲了一些武器。當地時間18日，核查小組更新報告表示，為阻止國防軍向提州首府默克萊推進，提格雷軍政府破壞了提州的諸多基礎設施，他們炸毀了四座通往默克萊的橋樑，並為了挖出溝壕毀壞了夏爾鎮與阿克蘇姆鎮之間的柏油路。

格拉查星期四在記者會上表示，“（譚德賽）這個人就是那個組織的成員，他一直在竭力支持他們”。格拉查說，譚德賽在鄰國努力譴責戰爭。但他為提格雷人民解放陣線爭取武器。他稱，譚德塞“不遺餘力地”幫助提格雷人民解放陣線。當地時間4日早，埃塞俄比亞總理阿比·艾哈邁德（Abiy Ahmed）在電視講話中宣布，由於提格雷人民解放陣線襲擊了埃塞俄比亞國防軍位於提格雷地區的基地並試圖佔領北方司令部，國防部隊將在提格雷州開始對提格雷人民解放陣線發動軍事進攻。

值得一提的是，艾哈邁德是2019年諾貝爾和平獎得主，於2018年出任該國總理。提格雷位於埃塞俄比亞最北部，與厄立特里亞接壤，埃塞和厄立特里亞兩國曾在1998至2000年間由於邊界問題爆發戰爭，處於衝突最前沿的提格雷州也一直是埃塞俄比亞最為敏感的地區之一。提格雷人民解放陣線曾是埃塞俄比亞原執政聯盟的重要組成部分，在1991-2018年間一度控制了埃塞大部分政權。

2019年11月，艾哈邁德正式成立新的執政黨“埃塞俄比亞繁榮黨”，“提格雷人民解放陣線”認為自己受到邊緣化，並未加入其中，此後，兩黨矛盾不斷加劇。今年11月衝突爆發後，提格雷人民解放陣線聲稱，自己受到了政府的不公待遇和迫害。