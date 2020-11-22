布基纳法索今举行总统和立法选举 聚焦安全议题 反对阵营警告将有“大规模舞弊”

西非国家布基纳法索今天（11月22日）举行总统和立法选举。选前，圣战士暴力攻击事件不断，加以反对阵营参选人警告将有“大规模舞弊”，使得这次选举蒙上阴影。据悉，西非国家经济共同体也组成80名成员的观察团前往该国，以确保大选顺利进行，并具有公信力。

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法新社报道称，今天，布基纳法索近650万合格选民将在13位总统候选人中选出新总统。2015年上任的总统卡波雷（Roch Marc Christian Kabore）外界预料他将会成功连任，他的支持者大谈他可能在第一轮投票就一举胜出。

然而布基纳法索有1/5的地区无法进行总统或国会选举投票，因为仍有大片地区不受政府控制，圣战士几乎每天都发动攻击。

近两年来，暴力事件迫使约100万人离开家园，占全国2000万人口中的5%，而且自2015年来，已有至少1200 人因此丧命。

地处非洲内陆的布基纳法索是全世界最贫穷的国家之一，安全危机在这次选举中居关键地位，当局已为了投票日部署数量未公开的部队。

和卡波雷一同角逐总统大位的12个反对派候选人中，绝大多数都批评他未能阻止流血冲突。

不过，政治学者特拉奥雷（Drissa Traore）对法新社表示，卡波雷仍是“最被看好胜选者，因为反对派未能团结支持单一候选人”。

此前，具有影响力的布基纳法索天主教会呼吁“让我们共同努力建设一个真正的布基纳法索。一个人民正直、民族团结的国家：历史告诉我们，我们始终是一个不同民族、文化和宗教共存的国家。这是财富的源泉，在全世界的眼中我们是共存的榜样。”

另据本台法语组报道，布基纳法索今早开始的投票在平静中进行，本文截稿前，尚未传出重大暴力事件。