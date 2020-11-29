Covid-19:非洲刚果(金)现第二波疫情

刚果民主共和国当局几乎确信，该国出现了Covid-19病毒第二波疫情，未来存在禁足封城的可能性。刚果（金）将加强边境管控，在民众中开展大规模排查。来自国外的旅客入境需要接受检测。

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地处非洲中部的刚果民主共和国（RDC）-简称刚果（金）当局认为，该国已面临Covid-19病毒第二波疫情。数月以来的观察发现，疫情在最新几天出来了令人的反弹。这一情况尤其源自于民众放松了卫生防疫措施。刚果（金）防疫机构的一名教授指出，照此下去，就有被封城的危险。

据本台RFI记者Pascal.M星期天（2020年11月29日）发自金萨沙（Kinshasa）的报道，刚果（金）多部门抗Covid-19疫情委员会内一名负责技术事宜的教授发出预警，Covid-19病毒肆虐全境，最新的确诊病例在最近几天攀升。这是在最近三天ˎ 四天里所观察到的趋势。此前曾是每天20例至39例，现在已达每天是50例至55例。在往前，每天只有不到十个确诊病例。因此，刚果（金）认为，现已出现了第二波疫情。这迫使当局部署新战略，应对当前的疫情反弹。

刚果（金）的防疫措施将升级

刚果（金）现在需要做出反应，以便安然度过圣诞和新年的节庆。刚果（金）当局现在的目标是要降低传染率。为此，抗疫部门将首先加强风险宣传和社区参与，并使用快速诊断方式对民众展开大规模的排查。

刚果（金）将加强边境管控，来自国外的旅客入境需要接受检测。这名教授指出，刚果（金）的疫情就是境外旅客传入的。美国约翰·霍普金斯大学医学院（John-Hopkins）的统计数字显示，刚果（金）已有近1万3千人感染Covid-19病毒，至少330人病亡。