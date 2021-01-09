非洲科特迪瓦的Covid疫情可能复燃

西非国家科特迪瓦（也称象牙海岸）Covid-19病毒的感染人数自2020年12月底开始上升，当局决定提前开始疫苗接种行动。

广告 继续浏览后续

西非国家科特迪瓦（也称象牙海岸）自Covid-19病毒疫情在全球爆发以来相对平静，共有23 000个确诊病例，病亡患者不到140人。但最近几天的数据令人不安，不过目前说是第二波疫情还为时过早。

据本台RFI记者Pierre·P周六（2021年1月9日）发自阿比让（Abidjan）的报道，科特迪瓦在过去一周有800多人确诊，其中周四的确诊病例达210宗。现在的情况显示，感染人数自12月底以来一直在上升。过去几个月，当地Covid-19病毒检测呈阳率一直低于5%。这一比率被当局认为属于疫情在控制之中。不过最近几天，这一比率被超成为了常态。

法广存档图片：科特迪瓦阿比让街头的卫生防疫宣传画 Image d'archive RFI: Une femme passant devant une fresque décrivant les mesures d'hygiène à adopter avec le coronavirus à Abidjan. © AFP Photos/Issouf Sanogo 法新社

疫苗接种行动提前

科特迪瓦打算未来给五百万人接种疫苗，占人口总数20%，原计划是在4月份发起疫苗接种行动。但科特迪瓦卫生部本周接到指示，尽快购买20万支疫苗，以便在2月份就给属于最弱势群体和最易遭感染群体的10万民众优先接种。

法广存档图片：科特迪瓦阿比让一处Covid-19检测中心内景，摄于 2020年4月15日 Image d'archive RFI : Dans un centre de dépistage de Covid-19 à Abidjan, une femme attend son tour pour être testée, le 15 avril 2020. © REUTERS/Luc Gnago 路透社

疫情再起事出有因

科特迪瓦政府认为，当前疫情突起的原因是由于来自欧洲的度假客大批抵达，加上人们在岁末年终时的节庆集会，社交距离没有得到很好的遵守。阿比让街头戴口罩的人也越来越罕见。不过，目前就说是第二波疫情还为时过早，因为，最近几天确诊的感染者人数还没有达到去年6月至7月高峰时，每天200人至400人确诊的水平。