塞内加尔卡萨芒斯 一场无声的战争

塞内加尔境内的反叛武装MFDC卡萨芒斯民主力量运动南部阵线的主要基地都已被攻克，战局现在对政府军有利，反叛人员向西撤退。然而，交战双方都不对外通报战况。

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西非国家塞内加尔正在进行一场无声的战争，即没有媒体追踪报导，政府军与位于境内西南部的卡萨芒斯反叛武装交战双方也都不对外通报战况。

本台RFI记者Allen Yero Embal周五（2021年2月5日）发自几内亚比绍首都Bissau的报导，塞内加尔MFDC卡萨芒斯独立运动位于南部阵线的三个基地，尤其是2号和9号都已相继在遭到政府军的激烈轰炸后，于本周二和本周三被攻克。周四一早开始，炮击主要针对Sikoun和其建筑。那里是反叛武装的一个指挥参谋部。数小时后，这一营地被放弃，反叛人员朝更西的方向撤退。

（法广存档图片）Image d'archive RFI: En 2012, le président tout juste élu Macky Sall relance les discussions avec le MFDC de Salif Sadio qui souhaite l'indépendance de la Casamance. © RFI 法广

战地局势现在朝有利政府军的方面倾斜。为了迫使反叛武装退出他们的基地，政府军也花了大本钱。反叛人员分成小队，拿着武器和装备撤走。他们是说去其它地方继续战斗。现在不知道塞内加尔政府军是否将保证那些被迫流离失所民众返乡的安全，真正去控制这片布满了地雷的地区。

面对南部地区自1982年开始出现的卡萨芒斯独立斗争，塞内加尔政府军本次军事行动始于十多天前。