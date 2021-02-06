南非民众全数免费接种疫苗 杜绝黑市交易

南非卫生部长姆赫兹5日表示，政府购得的新冠疫苗将免费提供民众接种，绝不允许任何人进行疫苗黑市交易。姆赫兹（Zweli Mkhize）同时警告不法之徒，在疫苗分发过程中可能产生的盗窃与腐败行为，政府正在研究各项对应策略。

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南非新闻网站“艾欧尔新闻”（iolnews）6日引述姆赫兹5日出席议会报告时所说的话。他说：“我们必须专注于窃盗问题。政府和医疗援助都将为疫苗付费，尤其是管理费用。疫苗将免费提供给民众施打，所以我们相信不应该有人为了获得疫苗而付费。”

他告诉国会议员，卫生部希望政界人士愿意成为第一个施打疫苗的人，以便结束对疫苗的种种猜测与错误讯息。

国会议员艾玛（Manzoor Shaik Emam）首先表态，愿意成为最早接种疫苗的政界人士之一。

姆赫兹接着说：“如果有民众需要花钱买疫苗，我们就要质疑发生什么情况了。从我们的角度来看，如果民众不需要支付任何疫苗费用，便会限制黑市在整个案件中的参与度。”

他说，政府同时致力于从其他製造商购买更多疫苗。卫生部正在与多家製药公司就疫苗供应进行讨论。

他表示，因为疫苗而产生的民族主义问题正在影响全球供应剂量。这些是卫生部需要面对和处理的问题。

南非首批100万剂疫苗已于1日抵达南非，将分配到全国9省，所有位居抗疫第一线的医护人员将优先接种疫苗。

这批牛津阿斯特捷利康（Oxford AstraZeneca）疫苗，是牛津大学（Oxford University）和阿斯特捷利康公司（AstraZeneca Plc）共同研究开发，由印度血清研究所（Serum Institute of India Pvt. Ltd.）生产制造。

姆赫兹说，印度血清研究所第一批疫苗抵达南非后的接下来几个月内，还会有更多批疫苗陆续到达南非。

南非是非洲大陆上感染新冠病毒最多的国家，截至5日止，确诊病例为147万516例，且于过去24小时内新增3749例；4万5902人不治，包括过去24小时内有297人不治；确诊患者中有133万5618人已康复。